В Иркутской области за взятку задержали замминистра строительства

В Иркутской области задержана первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере,сообщили в следственном комитете региона.

Как прокомментировали в областном СК, уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года высокопоставленная чиновница занимала должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.

- В этой должности она получила взятку в размере двух миллионов рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований, - добавили в ведомстве.

Сейчас чиновница задержана. Во время обысков в ее квартире и служебных кабинетах изъяты денежные средства, дорогостоящие ювелирные изделия и часы.

По ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в видезаключения под стражу.