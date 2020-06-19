Глава СК направил криминалистов на поиски пропавших детей в КЧР

В Карачаево-Черкесии брат и сестра - 11-летняя девочка и шестилетний мальчик -16 июня ушли из дома в ауле Бесленей на прогулку, и с тех пор о их местонахождении неизвестно. К поискам подключаются криминалисты.

По данному факту следственными органами Следственный комитет по КЧР возбудил уголовное дело статье "Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".

В поисках детей участвует более 500 человек из числа поисково-спасательных отрядов МЧС России, сотрудников Следственного комитета, МВД России по КЧР, управления Росгвардии по КЧР, а также волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Помощь им оказывают местные жители.

По поручению Александра Бастрыкина для оказания помощи в поисках пропавших детей в Карачаево-Черкесскую республику направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России, имеющие соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий, сообщает пресс-служба СК РФ.