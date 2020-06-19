Калининградку задержали за попытку дать министру взятку в 15 млн рублей

Представительница лесозаготовительной компании задержана при попытке дать взятку в размере 15 миллионов рублей одному из министров правительства Калининградской области.

Об этом сообщили в региональном управлении СК России. По версии следствия, 45-летняя подозреваемая предлагала министру мзду за возможность перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов.

Однако министр уведомил об этом правоохранительные органы, и передача денег 10 июня проводилась уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем оперативников регионального управления ФСБ России.

Задержанная допрошена, она выразила готовность сотрудничать со следствием. В квартире женщины и в офисе компании проведены обыски, в ходе которых изъято около трех миллионов рублейи ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Следствие решает вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.