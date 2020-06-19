МВД: В Калининградской области задержаны фальшивомонетчики

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании группы сбытчиков фальшивых денег.

Ирина Волк рассказала, что мошенников задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Калининградской области.

Стало известно, что ранее судимые жители города Черняховска организовали поставку в регион фальшивых денежных купюр, заказав их через интернет-магазин в теневом сегменте Сети. Подделки номиналом 5 тысяч рублей были отправлены в область через транспортную компанию, работники которой не были осведомлены об истинном содержании посылки. Получив фальшивые банкноты, злоумышленники приобрели на них товары в торговых центрах, магазинах и на автозаправочных станциях.

В ходе обысков по адресам их проживания обнаружены поддельные денежные купюры, предметы, в которых осуществлялась их доставка в регион. Сотрудники полиции нашли 13 фальшивых банкнот, которыми сообщники успели расплатиться в торговых точках.

Возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, которые соединены в одно производство.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.