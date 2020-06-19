Русский музей выпустил многоразовые маски с репродукциями Малевича

Русский музей начал продажу многоразовых защитных масок с репродукциями работ Казимира Малевича, сообщает сервис "Юла".

Музей предлагает маски двух цветов - черного и белого. Сбоку на каждой маске отпечатан силуэт персонажа с известной картины "Спортсмены" из собрания Русского музея. Правда, в отличие от оригинальной работы, рука у персонажа вытянута в сторону.

Также на маске имеется слоган "Держи дистанцию".

Русский музей регулярно радует поклонников творчества российских художников необычными сувенирами. Правда, сейчас сувенирные лавки, как и сам Русский музей, закрыты, поэтому маску с принтом из картины Малевича можно заказать в интернете.

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