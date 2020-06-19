Ученые нашли способ ускорить рост растений в теплицах с помощью ламп

Нетривиальный способ ускорить рост растений в теплицах нашли исследователи из Университета ИТМО и Томского политехнического университета. Ученые выяснили, что если в специальных светильниках, используемых садоводами, использовать стеклокерамику с добавлением хрома, растения получают больше света и лучше растут.

Специальные лампы используют как в промышленности, так и дома. Эти лампы излучают фиолетовый свет, такой эффект возникает при одновременном использовании красного и синего светодиодов.

Правда, как говорят в Университете ИТМО, такая технология не может полностью заменить солнечный свет. Дело в том, что, например, у красного диода узкий спектр и длина волны составляет порядка 650 нанометров. При этом растения лучше всего поглощают свет на большей длине, человек эти волны уже не различает.

Исследователи из двух вузов взялись разрешить эту проблему. В первую очередь ученые выяснили, что при плафонах ламп лучше всего использовать не стекло, а стеклокерамику. Идея в том, чтобы в стекло в процессе варки немного кристаллизировалось. При такой технологии материал становится более прочным, а его люминисцентные свойства улучшаются. Также исследователи добавили в смесь хром, он придает розоватый оттенок.

В итоге получившийся материал позволяет излучать свет как в красном, так и в инфракрасном диапазоне. Исследователи считают, что если по такой технологии изготовлять плафоны, то лампы можно использовать любые, как с синими светодиодами, так, например, и с зелеными. Цветной плафон будет играть роль фильтра и растения смогут получать свет, необходимый им для роста.

Результаты исследования опубликованы в журнале Optical Materials.