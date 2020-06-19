В Коми на шахте погиб рабочий

В Республике Коми в подготовительном забое "Шахты Воргашорская" смертельную травму получил подземный электрослесарь 4-го разряда. Его придавило самоходным вагоном, сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

От полученных травм работник скончался на месте. А причиной несчастного случая, по данным комиссии по его расследованию, стала неудовлетворительная организация производства работ и эксплуатация неисправного оборудования - самоходного вагона.

В отношении виновных лиц решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Должностным лицам грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, юридическим - от 50 до 80 тысяч.