В Петербурге от коронавируса умер завотделением больницы Святого Георгия

В Петербурге от коронавируса скончался еще один доктор. COVID-19 унес жизнь Игоря Менакера, заведующего 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, сообщает пресс-служба медучреждения.

Игорь Менакер - известный в Петербурге терапевт, большой специалист по гастроэнтерологии. Попасть к нему на прием у пациентов считалось большой удачей.

Больница Святого Георгия одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. И доктор Менакер стал лечить COVID-19. 1 мая у самого доктора был диагностирован коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме. Больше шести недель врач находился на аппарате ИВЛ, но вирус оказался сильнее.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 830 смертей от коронавирусной инфекции.