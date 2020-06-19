В Петербурге от коронавируса умер завотделением больницы Святого Георгия

В Петербурге от коронавируса скончался еще один доктор. COVID-19 унес жизнь Игоря Менакера, заведующего 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, сообщает пресс-служба медучреждения.
Игорь Менакер - известный в Петербурге терапевт, большой специалист по гастроэнтерологии. Попасть к нему на прием у пациентов считалось большой удачей.
Больница Святого Георгия одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. И доктор Менакер стал лечить COVID-19. 1 мая у самого доктора был диагностирован коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме. Больше шести недель врач находился на аппарате ИВЛ, но вирус оказался сильнее.
С начала пандемии в Петербурге подтверждено 830 смертей от коронавирусной инфекции.
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С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути нашего коллеги и друга, заведующего 2-м терапевтическим отделением Игоря Олеговича Менакера. Игорь Олегович – настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись. С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье. Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее. Но только в этом мире. Любим. Помним. Скорбим.