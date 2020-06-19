В Петербурге разрешили работу каршеринга и санаториев

В Петербурге с 22 июня снимается ряд ограничений, которые вводились в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Как сообщает администрация Северной столицы, с понедельника в городе заработает каршеринг и откроются санатории.

Правда, клиентам стоит быть готовыми к ограничениям.

Так, все каршеринговые сервисы должны проводить обязательную дезинфекцию автомобилей. Кроме того, каждый сервис, перед тем как открыться, должен ввести на своем предприятии стандарт безопасности. В нем также могут быть прописаны какие-либо новшества для клиентов.

Есть нюансы и в работе санаториев. Если раньше провести несколько дней в санатории мог любой желающий, то сейчас в учреждения можно будет попасть только по медицинским заключениям, выдавать их смогут лишь государственные медицинские организации, осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга. То есть, турист из другого региона, даже если чувствует потребность отдохнуть в петербургском санатории, не сможет заселиться без справки из петербургской больницы или поликлиники.