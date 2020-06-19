В Петербурге ребенок погиб от удара молнии

Трагедией закончилась прогулка родителей с детьми по берегу Финского залива. В семилетнего мальчика ударила молния, сообщает ТАСС со ссылкой на станцию скорой медицинской помощи Петродворцового района.

Родители вызвали врачей. К моменту, когда бригада скорой помощи приехала к месту происшествия, у мальчика наступила клиническая смерть.

Ребенок не дышал, не был заметен сердечный ритм.

Врачи 45 минут проводили реанимационные мероприятия, но потом стало очевидно, что усилия тщетны - ребенок скончался.