Фестиваль музеев Дона посвятят 75-летию Победы

- Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Именно этим обусловлен выбор даты открытия фестиваля - 22 июня, когда вся страна скорбит по героям, отдавшим свою жизнь, защищая Отечество, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов - Наша главная задача - донести до молодежи понимание и значение победы в Великой Отечественной войне для России и для всех последующих поколений. Мы не дадим забыть о великом подвиге, который совершили наши деды и прадеды.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию V фестиваль музеев Дона пройдет в онлайн-формате.

Музейные работники подготовили уникальные видеосюжеты о малоизвестных эпизодах битвы за Ростов, подвигах местных жителей в годы войны и рассказали о жертвах оккупации.

Отметим, что с 2016 года фестиваль ежегодно проводится по инициативе регионального министерства культуры, объединяя на одной площадке все государственные и муниципальные музеи Ростовской области. Благодаря чему жители и гости региона получают уникальную возможность увидеть сокровища Донского края, а деятели науки и культуры обменяться опытом.