ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму

В рамках проекта "Без срока давности" Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило новые документы, раскрывающие подробности о "новом порядке" установленном фашистами на территории оккупированного Крыма.

Среди документов, с которых снят гриф секретности протоколы допросов свидетелей, уникальные фотоматериалы, эксклюзивные кинодокументы ФСБ предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.

В том числе, обнародован доклад замнарокома МВД Крымской АССР майора Смирнова о карательной операции фашистов и их пособников в деревне Чаир (Шахты). Жители этого шахтерского поселка в Бахчисарайском районе Крыма активно помогали партизанам, прятали раненых. 4 февраля 1942 года, по доносу двух местных жителей, фашисты уничтожили все население Чаира. В этот день были заживо сожжены 15 жителей села и два раненых красноармейца. Деревня стала первой из множества сожженных фашистами на полуострове населенных пунктов.

В этом же докладе майор Смирнов описывает положение населения Крыма весной 1942 года.

- В деревнях установлен жесткий режим труда, основанный на голоде и репрессиях, - говорится в документе. - Лица, один день не вышедшие на работу, независимо от обстоятельств, лишаются мизерных норм, выдаваемых как паек - 300 грамм пшеницы на день, сроком на 14 суток.

Жительницы Керчи Антонина Олейникова рассказала о зверствах фашистов в багеровских каменоломнях.

- Боясь арестов, проводимых немецкими карательными органами, я вместе с мужем и малолетним сыном ушла в Багеровские каменоломни, где мы скрывались примерно с августа 1943 года до 10 февраля 1944 года, - сообщается в протоколе. - В каменоломнях находилось очень много людей, примерно 700-800 человек, а может быть и больше. Узнав, что люди скрываются в каменоломнях, немецкая полиция и жандармерия много раз предлагали нам выйти, но из них никто не вышел. Тогда немцы начали применять газы. Когда они пускали в каменоломни газы и бросали шашки, то находившиеся там люди перекрывали проходы и проходили в меньшем количестве. Кроме того, немцы применяли такой метод, как зажигание горючей смеси в бочках и забрасывание этих горящих бочек вовнутрь каменоломен, где находились люди.

Также в Багеровском рву были расстреляны около 7 тысяч керчан в основном еврейской национальности, в том числе 245 детей. Противотанковый ров длинной около километра, шириной четыре метра и глубиной - два был заполнен трупами женщин, детей и стариков. Акт Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немцев в городе Керчи фигурировал в качестве доказательства зверств фашистов на Нюрнбергском процессе.