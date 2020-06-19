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19.06.2020 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала украинца, пытавшегося нелегально пробраться в Крым

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали на севере Крыма гражданина Украины, который попытался попасть на полуостров, минуя пункты пропуска на границе. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

В ведомстве уточнили, что 33-летний уроженец Запорожья вышел на российскую территорию, миновав залив Сиваш.

У наршуителя границы нашли ID карту гражданина Украины. Сам он заявил, что намеревался попасть в Пермский край, чтобы там проведать друзей.

Украинца задержали на 48 часов для выяснения всех обстоятельств.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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