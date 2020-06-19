На Кубани нашли загадочную гробницу - ровесницу Египетских пирамид

На Кубани при проведении изыскательских работ при подготовке строительства трассы Дальнего Западного обхода Краснодара на М-4 "Дон" обнаружили загадочное древнее захоронение конца III тысячелетия до н. э. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной госкомпании "Автодор".

По мнению археологов, был обнаружен курган с ритуальным захоронением, которое совершали в ту эпоху. Предполагается, что там погребен вождь племени или знатный человек. По традиции воина такого высокого ранга в эпоху поздней бронзы в потусторонний мир сопровождали слуги либо представители его рода, то есть в захоронении должны находиться останки нескольких человек. Сейчас ученые еще исследуют это захоронение, но уже обнаружены предметы, подтверждающие высокий социальный статус вождя, который был похоронен. Это бронзовый нож, две серебряные височные подвески (они украшали головной убор), а также костяные проколки, которые использовали в быту.

По сообщению ученых, подобные ритуальные захоронения, как правило, были многочисленными. Умирал вождь и вместе с ним погребению предавались его слуги, родные и даже дети.

Захоронение относится к концу III тысячелетия до н. э. - это время, когда в Египте фараон Хеопс завершил строительство Великой пирамиды - самой большой из известных нам. На острове Крит в эту же эпоху появилась и расцвела минойская цивилизация, а протогреческие племена вторглись на Балканы. В Китае приблизительно в то время было создано первое государство, заложившее основу всей китайской цивилизации.

Археологические раскопки на территории Дальнего Западного обхода Краснодара начались в начале мая 2020 года и завершатся только осенью. Ученым уже удалось исследовать свыше 30 тысяч квадратных метров территории, что составляет чуть более половины общей площади изысканий. В начале июня археологи обнаружили погребение древнего сарматского воина эпохи железного века и другие захоронения катакомбной культуры, а также ценные исторические предметы.