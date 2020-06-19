Новости

Путин рассказал про одну из своих обязанностей 16:08
В Амазонии найдены темные земли неизвестной цивилизации 16:08
Росморречфлот: Круизные перевозки в 2020 году снизятся на 70% 16:05
На Кубани нашли загадочную гробницу - ровесницу Египетских пирамид 16:02
Путин заявил об оперативном устранении дефицитов в пандемию 16:00
Бундестаг ФРГ разработал новую форму участия граждан в политике 15:59
Здания Минздрава, ФСИН и академии наук могут продать с аукциона 15:57
В Госдуме назвали последствия снижения ключевой ставки ЦБ 15:55
Спасатели подняли со дна Черного моря столетний якорь весом пять тонн 15:54
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану 15:53
В Ульяновске военные поздравили участника парада Победы 1945 года 15:40
Глава МЧС: Влияния вредных веществ на природу в Норильске нет 15:32
Путин заявил о переломе ситуации с разливом дизтоплива в Норильске 15:30
Минприроды: Ликвидация ЧП в Норильске прошла острую фазу 15:29
Ростехнадзор закончит проверку компаний в Арктике к 24 июля 15:23
Археологи выяснили, как кошки поссорили Рим и Византию 15:20
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса 15:19
В Подмосковье мужчины задержаны за сбыт фальшивых купюр 15:18
Умер актер Василий Стоноженко 15:04
В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны 15:03
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского 15:03
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод 15:03
Дени Вильнев возвращается в Будапешт, чтобы доснять "Дюну" 14:59
Lada Vesta лишили непопулярной комплектации 14:55
В гибели шестилетнего мальчика в Красноярске заподозрили подростка 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 16:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани нашли загадочную гробницу - ровесницу Египетских пирамид

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани при проведении изыскательских работ при подготовке строительства трассы Дальнего Западного обхода Краснодара на М-4 "Дон" обнаружили загадочное древнее захоронение конца III тысячелетия до н. э. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной госкомпании "Автодор".

Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sadecczyzny
В польском замке XIV века нашли тайник с целым состоянием

По мнению археологов, был обнаружен курган с ритуальным захоронением, которое совершали в ту эпоху. Предполагается, что там погребен вождь племени или знатный человек. По традиции воина такого высокого ранга в эпоху поздней бронзы в потусторонний мир сопровождали слуги либо представители его рода, то есть в захоронении должны находиться останки нескольких человек. Сейчас ученые еще исследуют это захоронение, но уже обнаружены предметы, подтверждающие высокий социальный статус вождя, который был похоронен. Это бронзовый нож, две серебряные височные подвески (они украшали головной убор), а также костяные проколки, которые использовали в быту.  

По сообщению ученых, подобные ритуальные захоронения, как правило, были многочисленными. Умирал вождь и вместе с ним погребению предавались его слуги, родные и даже дети.

Захоронение относится к концу III тысячелетия до н. э. - это время, когда в Египте фараон Хеопс завершил строительство Великой пирамиды - самой большой из известных нам. На острове Крит в эту же эпоху появилась и расцвела минойская цивилизация, а протогреческие племена вторглись на Балканы. В Китае приблизительно в то время было создано первое государство, заложившее основу всей китайской цивилизации.

Археологические раскопки на территории Дальнего Западного обхода Краснодара начались в начале мая 2020 года и завершатся только осенью. Ученым уже удалось исследовать свыше 30 тысяч квадратных метров территории, что составляет чуть более половины общей площади изысканий. В начале июня археологи обнаружили погребение древнего сарматского воина эпохи железного века и другие захоронения катакомбной культуры, а также ценные исторические предметы.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин заявил об оперативном устранении дефицитов в пандемию
В Кремле допустили корректировки списка гостей парада Победы
ЦИК: На онлайн-голосование по Конституции подано почти 950 тысяч заявок
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей