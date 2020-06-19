Новости

ООН призвали расследовать нарушения прав крымчан со стороны Украины 21:56
Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед 21:47
В Ярославской области разрешили работу летних кафе 21:08
Эксперты объяснили популярность технологий "интернета вещей" 20:53
ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии 20:53
"Ахмат" и "Крылья Советов" забили 6 голов в первом матче возобновившегося ЧР 20:35
В Подмосковье открываются торговые центры и фитнес-клубы 20:13
В МИД сочли космическую стратегию Пентагона чересчур агрессивной 19:52
Министр обороны Армении посетит Парад Победы в Москве 19:32
В Оренбуржье разрешили работу летних кафе 19:31
Росстат: Ввод жилья в мае упал на 25% 19:07
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае 19:00
Восточный экономический форум-2020 отложили на год 18:44
В Оренбуржье изъятых из многодетной семьи детей вернули родителям 18:41
Лавров отверг претензии Венецианской комиссии по поправкам к Конституции 18:37
Новый закон поможет в кадастровых работах и исключит ошибки 18:29
Лавров раскритиковал НАТО за наращивание активности у границ РФ и Беларуси 18:26
Лавров и Макей подписали соглашение о взаимном признании виз двух стран 18:19
Покупаем машины за 350 и 500 тысяч рублей: как бы выбирал автоэксперт 18:03
В Индии нашелся пропавший 80 лет назад храм Шивы 18:00
В Петербурге разрешили работу каршеринга и санаториев 17:55
В новой версии "Ну, погоди!" Волк станет некурящим 17:47
Меркель недовольна темпами реализации Минских соглашений 17:37
В Госдуме оценили продление санкций против России 17:36
Ученые нашли способ ускорить рост растений в теплицах с помощью ламп 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 21:56
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

ООН призвали расследовать нарушения прав крымчан со стороны Украины

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба постпредства РК при президенте РФ Фото: Пресс-служба постпредства РК при президенте РФ
Фото: Пресс-служба постпредства РК при президенте РФ

На 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов в формате видеообращения призвал Организацию Объединенных Наций расследовать водную и энергетическую блокады полуострова со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства.

Фото: Пресс-служба главы РК
Аксенов назвал продление антикрымских санкций ЕС данью традиции

Мурадов отметил напомнил, как в 2014 году Киев бесчеловечно лишил 2,5 миллиона жителей Крыма пресной воды, перекрыв построенный при Советском Союзе Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступало 85 процентов пресной воды.

В ответ на перекрытые Украиной сухопутные транспортные артерии Россия срочно построила автомобильный и железнодорожный мосты.

Также он напомнил, как в 2015 году на Украине взорвали линии электропередачи, по которым в Крым поступало 80 процентов закупаемой республикой электроэнергии.

- Россия, чтобы спасти крымчан, экстренно построила энергомост, затем две электростанции, - констатировал он.

На основании этого Мурадов сделал вывод, что прозвучавшая в 2014 году после госпереворота в Киеве просьба крымчан о вхождении полуострова в состав России была закономерной.

- Поэтому в Крыму требование вернуть Крым Украине воспринимается только как призыв уничтожить наш народ, - подчеркнул он и добавил: - Но жизни крымчан имеют значение!

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС

По мнению вице-премьера республиканского правительства, Запад решил наказать жителей Крыма за реализацию основополагающих прав человека и потому не признает добровольно полученные крымчанами российские паспорта. Также Мурадов посетовал, что киевские власти лишили русских на Украине права пользоваться своим языком и получать на нем общее образование в школах, а сейчас поддерживают экстремистские организации и осуществляют диверсии.

В мире Европа Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Власть Позиция Международные организации ООН Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Матвиенко: ценность статьи Путина - в неопровержимых фактах о войне
Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​
В Госдуме оценили продление санкций против России
Банк России выступил против новых правил Сбербанка
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны