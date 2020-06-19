ООН призвали расследовать нарушения прав крымчан со стороны Украины

На 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов в формате видеообращения призвал Организацию Объединенных Наций расследовать водную и энергетическую блокады полуострова со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства.

Мурадов отметил напомнил, как в 2014 году Киев бесчеловечно лишил 2,5 миллиона жителей Крыма пресной воды, перекрыв построенный при Советском Союзе Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступало 85 процентов пресной воды.

В ответ на перекрытые Украиной сухопутные транспортные артерии Россия срочно построила автомобильный и железнодорожный мосты.

Также он напомнил, как в 2015 году на Украине взорвали линии электропередачи, по которым в Крым поступало 80 процентов закупаемой республикой электроэнергии.

- Россия, чтобы спасти крымчан, экстренно построила энергомост, затем две электростанции, - констатировал он.

На основании этого Мурадов сделал вывод, что прозвучавшая в 2014 году после госпереворота в Киеве просьба крымчан о вхождении полуострова в состав России была закономерной.

- Поэтому в Крыму требование вернуть Крым Украине воспринимается только как призыв уничтожить наш народ, - подчеркнул он и добавил: - Но жизни крымчан имеют значение!

По мнению вице-премьера республиканского правительства, Запад решил наказать жителей Крыма за реализацию основополагающих прав человека и потому не признает добровольно полученные крымчанами российские паспорта. Также Мурадов посетовал, что киевские власти лишили русских на Украине права пользоваться своим языком и получать на нем общее образование в школах, а сейчас поддерживают экстремистские организации и осуществляют диверсии.