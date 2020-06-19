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19.06.2020 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер легенда кубанской журналистики Вячеслав Смеюха

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В пятницу ушел из жизни один из самых известных за последние три десятилетия журналистов и медиаменеджеров Краснодарского края, заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Смеюха. Талантливый репортер, фотомастер и руководитель отметил свое 70-летие совсем недавно, 11 декабря прошлого года.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Вячеслав Сергеевич был яркой творческой личностью, человеком многогранных талантов, которого еще при жизни коллеги называли легендой журналистики Кубани. Даже уйдя из-за тяжелой болезни несколько лет назад с поста председателя Союза журналистов края, он продолжал работать над изданием новой книги, охотно откликался на любые просьбы о помощи. Но свои недуги, к сожалению, превозмочь не сумел: Смеюха скончался в одной из больниц краевого центра, куда попал около двух месяцев назад.

Вячеслав Смеюха родился 11 декабря 1949 года в городе Новороссийске, который он беззаветно любил и всегда старался бывать здесь как можно чаще. В городской газете "Новороссийский рабочий" он опубликовал свои первые снимки и заметки.

А свою профессиональную деятельность он начал в 1970 году в газете "Строитель коммунизма" Брюховецкого района. На способного молодого журналиста сразу обратили внимание и вскоре пригласили в краевую газету "Комсомолец Кубани", которая была одним из лучших молодежных изданий страны в 70-е и 80-е годы прошлого века. Здесь Вячеслав несколько лет возглавлял отдел экономики и трудового воспитания, объездил всю Кубань, был вдохновителем множества ярких газетных акций. Он отличался необыкновенной работоспособностью - из одной командировки мог привозить чуть ли не с десяток ярких материалов, которые потом жарко обсуждались во всем крае.

А однажды не испугался предложения вернуться обратно в районную станицу и стать редактором газеты "Строитель коммунизма", которую за очень короткий срок сделал лучшей в регионе.

После чего сразу возглавил сектор печати крайкома партии и помог становлению многих десятков журналистов без преувеличения всех районных газет края.

Затем была работа в должности заместителя главного редактора краевой партийной газеты "Советская Кубань" (сегодня - "Вольная Кубань"). И потом последовала его, может быть, самая яркая страница в творческой биографии - газета "Краснодарские известия". Ее он создал в августе 1990 года и руководил ею почти 15 лет.

В 2004 году Смеюха возглавил краевую газету "Кубанские новости", был руководителем департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края, директором крупнейшей телерадиокомпании региона "НТК", вернулся на пост главного редактора "Кубанских новостей". До ухода на пенсию возглавлял несколько лет Союз журналистов края.

И на всех этих постах проявлял себя на редкость талантливым редактором и суперпрофессиональным руководителем.

Вячеслав Сергеевич был еще и главой прекрасной журналисткой семьи - его сыновья Андрей и Виктор продолжают его дело, дочь Виктория преподает в вузе. Хорошо известна среди журналистов края и его супруга Ольга Кондратова.

О времени и месте прощания с Вячеславом Сергеевичем Смеюхой станет известно позже.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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