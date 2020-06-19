В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.

Ранее об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора компании Отто Ватерландера. "У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", - сказал он, добавив, что планируется привлекать инвесторов.

Такого рода попытки будет пресечены, уверен депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет.

- Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России, - подчеркнул парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Для решения этого вопроса Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав это с Россией, отметил он. Шеремет уверен, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне МИД двух стран. При этом должен учитываться российский статус полуострова, ведь фактическая морская границей между РФ и Украиной изменилась.

- Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям, - подчеркнул крымский депутат.