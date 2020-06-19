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19.06.2020 09:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора компании Отто Ватерландера. "У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы", - сказал он, добавив, что планируется привлекать инвесторов.

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Такого рода попытки будет пресечены, уверен депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет.

- Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России, - подчеркнул парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Для решения этого вопроса Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав это с Россией, отметил он. Шеремет уверен, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне МИД двух стран. При этом должен учитываться российский статус полуострова, ведь фактическая морская границей между РФ и Украиной изменилась.

- Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям, - подчеркнул крымский депутат.

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