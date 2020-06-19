В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод

Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды. Открытие поможет решить проблему водообеспечения Крыма, сообщила пресс-служба СевГУ.

- Можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году, - сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев.

При помощи разработанного в СевГУ ядерного магнитно-резонансного геотомографа ученые исследовали два подземных высокотемпературных очага в районе крымских гор, в которых формируются большие объемы пресной воды.

По словам Николая Ковалева, процесс происходит в так называемых "природных опреснителях" на глубинах более 2500 метров при интенсивном испарении поступающей морской воды. Пресная вода образуется за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, причем этот процесс идет непрерывно и не зависит от природных осадков и времени года.

Подземные пресные воды с температурой 80-85 градусов Цельсия под высоким напором мигрируют по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров. Потоки также проходят по разломам через всю территорию Крыма на глубине от 350 до 500 метров.

Изучив два таких тектонических разлома, ученые выяснили, что подземные воды мигрируют на расстояние более 120 километров от Крымских гор до Азовского моря. В границах этих потоков более 20 лет назад были пробурены скважины, которые фонтанируют до сих пор.

По предварительной оценке исследователей, около 20 крупных сквозных подземных потоков и около 30 более мелких круглый год безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более миллиона кубометров в сутки пресной воды, что в несколько раз превышает объем добычи из верхних водоносных горизонтов.

- Основная проблема добычи глубоких подземных вод - высокая стоимость бурения скважин, - отметил Ковалев. - Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние, на глубины до 300 метров и менее. Их обнаружение возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебетом.