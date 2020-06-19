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19.06.2020 15:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды. Открытие поможет решить проблему водообеспечения Крыма, сообщила пресс-служба СевГУ.

Фото: Пресс-служба главы Крыма
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- Можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году, - сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев.

При помощи разработанного в СевГУ ядерного магнитно-резонансного геотомографа ученые исследовали два подземных высокотемпературных очага в районе крымских гор, в которых формируются большие объемы пресной воды.

По словам Николая Ковалева, процесс происходит в так называемых "природных опреснителях" на глубинах более 2500 метров при интенсивном испарении поступающей морской воды. Пресная вода образуется за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, причем этот процесс идет непрерывно и не зависит от природных осадков и времени года.

Подземные пресные воды с температурой 80-85 градусов Цельсия под высоким напором мигрируют по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров. Потоки также проходят по разломам через всю территорию Крыма на глубине от 350 до 500 метров.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Изучив два таких тектонических разлома, ученые выяснили, что подземные воды мигрируют на расстояние более 120 километров от Крымских гор до Азовского моря. В границах этих потоков более 20 лет назад были пробурены скважины, которые фонтанируют до сих пор.

По предварительной оценке исследователей, около 20 крупных сквозных подземных потоков и около 30 более мелких круглый год безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более миллиона кубометров в сутки пресной воды, что в несколько раз превышает объем добычи из верхних водоносных горизонтов.

- Основная проблема добычи глубоких подземных вод - высокая стоимость бурения скважин, - отметил Ковалев. - Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние, на глубины до 300 метров и менее. Их обнаружение возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебетом.

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