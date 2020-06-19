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19.06.2020 14:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра вошла в топ-5 регионов, где меньше всего сирот

Текст: Елена Панова
Югра входит в пятерку регионов-лидеров России, в которых выявлено меньше всего сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти данные озвучило Минпросвещения России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, по информации за прошлый год в округе было отмечено всего 448 детей-сирот, а в 2018 году - 548. Как отмечают эксперты, все это результат целенаправленной семейной политики в Югре, точечной индивидуальной работы по поддержке родителей и детей.

Отметим, сегодня в Югре 71 тысяча семей, в которых воспитывается 147 тысяч детей, получает 45 видов социальной поддержки. С 1 января нынешнего года этот список дополнился четырьмя новыми мерами: тем, у кого родился ребенок, предоставляется подарок "Расту в Югре". За 5 месяцев его получили уже 7 тысяч семей.

Фото: iStock
Югра вошла в тройку лидеров по мерам поддержки семьи и детей

- В пандемию в регионе ежемесячно начисляются еще и дополнительные выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, воспитывающихся малообеспеченными родителями, - отметила глава Югры Наталья Комарова в ходе недавнего совещания с членами совета при президенте России по реализации государственной политики. - Такую поддержку получают 23,5 тысячи югорских семей для 26 216 ребятишек.

По словам Натальи Комаровой, в округе на условиях социального контракта семьям предложили помощь в получении профессионального образования, обучения в школе предпринимательства. Такой контракт заключили уже свыше 10 тысяч мам и пап.

Кроме того, в Югре назначена выплата беременным женщинам в размере 5 тысяч рублей. Ее получателями стали уже 700 человек.

Срочную социальную помощь в виде продуктовых наборов, товаров первой необходимости, средств индивидуальной защиты на сумму 2-3 тысячи рублей в период пандемии предоставили 1700 семьям. Еще 264 семьи с детьми получили поддержку в рамках благотворительной акции, организованной гуманитарным добровольческим корпусом.

Фото: iStock
В Югре рождаемость превысила смертность в два раза

Как уже сообщала "РГ", власти Югры приняли решение о предоставлении выпускникам 11-х классов специального подарка с банковской картой, на которую зачислено пять тысяч рублей.

- Назначена единовременная выплата семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 16 до 18 лет. Причем они производятся без оформления документов, - констатировала Наталья Комарова.

Очень важно, что глава Югры в ходе совещания выдвинула инициативу включать в расчет при определении статуса семьи в качестве малообеспеченной не только доходы, но и ее расходы на ипотечный заем.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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