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19.06.2020 14:47
Рубрика: Власть

Регистрация сделок с квартирами будет проходить в режиме онлайн

Текст: Владислав Куликов
Регистрация нотариально оформленных сделок с квартирами будет проходить в режиме онлайн. А Федеральная нотариальная палата в ближайшее время представит технологию создания и обработки нотариальных документов, удостоверенных двумя и более нотариусами. Подразумеваются дистанционные сделки, когда покупатель и продавец, скажем, квартиры, могут находиться в разных регионах, а для оформления сделки обратятся к нотариусам в своих городах.

Напомним, закон, разрешающий дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов, вступит в силу в конце года. Сейчас Росреестр и Федеральная нотариальная палата разработали дорожную карту по совершенствованию информационного взаимодействия для повышения качества услуг.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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С февраля прошлого года электронная подача документов в Росреестр стала обязательным действием нотариуса в рамках системы "одного окна" при удостоверении им сделки с недвижимостью или при выдаче свидетельства о наследстве. Так что, если гражданин оформляет квартиру через нотариуса, регистрация в Росреестре для него бесплатна и быстра.

За год нотариусами было направлено в электронном виде на государственную регистрацию более 3 миллионов пакетов заявлений и 5 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Как сообщают в Росреестре, дорожная карта направлена на дальнейшую оптимизацию текущих и внедрение новых инструментов электронного взаимодействия регистратора и нотариата, обмен информацией о планируемых мероприятиях, а также совершенствование нормативной базы.

"Перспективным направлением деятельности Росреестра является внедрение информационных технологий для совершенствования работы клиентских сервисов. Эффективное взаимодействие с Федеральной нотариальной палатой как одним из крупнейших партнеров и пользователей услуг - ежегодно через нотариат к нам приходят более 3 миллионов заявителей - является для Росреестра приоритетным, - рассказал руководитель ведомства Олег Скуфинский. - В будущем нотариально удостоверенные сделки должны регистрироваться в ЕГРН практически в режиме реального времени. Будем совместно разрабатывать новые инструменты в интересах наших заявителей".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Предлагаемые меры послужат укреплению стабильного, комфортного и безопасного гражданского оборота в сфере недвижимости с использованием современных технологий. Это особенно важно в силу особого статуса нотариуса как заявителя, действующего от имени государства и предоставляющего достоверные сведения для государственного реестра. Прежде чем удостоверить сделку, нотариус проводит обширный комплекс работ, включая правовую экспертизу документов, проверку, добровольно ли участники договора идут на сделку, понимают ли правовые последствия. Благодаря этому все стороны сделки могут быть уверены в защите своих прав, а риски оспаривания удостоверенного у нотариуса договора сводятся к минимуму. Кроме того, каждый нотариус несет полную имущественную ответственность за проделанную работу. Как следствие, госрегистратору не нужно проводить дополнительные проверки документов, полученных от нотариусов, и он может регистрировать права по таким сделкам в максимально короткие сроки. Цифровой формат взаимодействия между нотариатом и Росреестром позволил еще больше оптимизировать и ускорить такие процессы.

"Нотариат России успешно разрабатывает и применяет цифровые технологии, чтобы предоставить гражданам удобные и надежные условия совершения нотариальных действий, где защита прав и законных интересов граждан в обороте недвижимости является одной из наиболее значимых задач. И здесь, несомненно, очень важно наше плодотворное и целенаправленное сотрудничество с Росреестром по всем направлениям нашей совместной компетенции, где особо выделяется приоритет электронного взаимодействия", - считает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Актуальным направлением работы ФНП и Росреестра на новом этапе станет создание системы автоматизированной обработки электронных документов, представленных нотариусами. Среди других запланированных мероприятий - налаживание своевременного информационного обмена между ведомствами, а также работа по совершенствованию нормативной базы, в частности - совместный проект предложения об оптимизации возврата государственной пошлины.

Власть Право Жилищное право Реформа нотариата

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