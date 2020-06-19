Росморречфлот: Круизные перевозки в 2020 году снизятся на 70%

Новости

Меркель недовольна темпами реализации Минских соглашений 17:37
В Госдуме оценили продление санкций против РФ 17:36
Ученые нашли способ ускорить рост растений в теплицах с помощью ламп 17:31
Водитель Aston Martin сбежала после аварии, оставив хозяина машины в салоне 17:21
Путин объяснил выход из пандемии в России с минимальными потерями 17:19
В Израиле оценили статью Путина о Второй мировой войне 17:16
Директор новосибирского колледжа пойман на взятке в 241 тысячу рублей 17:15
Ученые описали причину масштабных эпидемий античности 17:13
Работавшая в купальнике медсестра снялась в рекламе спортивного бренда 17:11
Нижегородцев бесплатно протестируют на антитела к COVID-19 17:03
"Справедливая Россия" подготовила проект о повышении налогов для богатых 16:55
ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму 16:55
Немец по ошибке купил 27 электрокаров Tesla 16:50
Почтовая марка памяти Ржевского мемориала вышла в обращение 16:50
В Саратове обнаружили контрафактные сигареты на 43 миллиона рублей 16:44
Евросоюз откроет внутренние границы до 1 июля 16:39
Погода во время Парада Победы в Москве 24 июня ожидается комфортной 16:34
Лукашенко и Лавров подчеркнули братский характер отношений двух стран 16:27
ЦБ рассчитывает на ставки по вкладам выше инфляции 16:25
МВД: В Калининградской области задержаны фальшивомонетчики 16:24
Новая комедия "Квартета И" "Разговорник" выйдет осенью 16:17
Наркодиллер пытался сбыть более килограмма героина в Подмосковье 16:14
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа 16:11
Путин рассказал про одну из своих обязанностей 16:08
В Амазонии найдены темные земли неизвестной цивилизации 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 16:05
Рубрика: Экономика

Росморречфлот: Круизные перевозки в 2020 году снизятся на 70%

Текст: Евгений Гайва

Круизные перевозки в России в этом году, согласно ожиданиям Росморречфлота, снизятся на 70% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам замглавы ведомства Константин Анисимов.

Фото: iStock
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

"По пассажирам - по круизным пассажирам - мы считаем, что процентов 70 будет падение от стандартного потока", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной открытию морской и речной пассажирской навигации в России.

Представитель Росморречфлота также отметил, что по грузовым перевозкам ожидается снижение на 15-20%.

Такая динамика вызвана приостановкой деятельности ряда предприятий из-за пандемии коронавируса.

Надежда на восстановление спроса на пассажирские перевозки водным транспортом может быть только в сентябре, если будут открыты границы, добавил Анисимов. Круизы в России востребованы иностранными туристами.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Водный транспорт

Главное сегодня

Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС