Росморречфлот: Круизные перевозки в 2020 году снизятся на 70%

Круизные перевозки в России в этом году, согласно ожиданиям Росморречфлота, снизятся на 70% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам замглавы ведомства Константин Анисимов.

"По пассажирам - по круизным пассажирам - мы считаем, что процентов 70 будет падение от стандартного потока", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной открытию морской и речной пассажирской навигации в России.

Представитель Росморречфлота также отметил, что по грузовым перевозкам ожидается снижение на 15-20%.

Такая динамика вызвана приостановкой деятельности ряда предприятий из-за пандемии коронавируса.

Надежда на восстановление спроса на пассажирские перевозки водным транспортом может быть только в сентябре, если будут открыты границы, добавил Анисимов. Круизы в России востребованы иностранными туристами.