Россияне и китайцы позитивно оценивают развитие двусторонних отношений

Респонденты двух стран выразили четкую поддержку нынешней обстановке и будущему развитию китайско-российских отношений. Основа общественного мнения в отношении продолжительного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху остается крепкой.

Большинство респондентов положительно оценивают позиции и роль Китая и России в международном противоэпидемическом сотрудничестве. Что касается вопроса критики со стороны США противовирусной деятельности в Китае, более 90% китайских респондентов и свыше 2/3 российских респондентов высказали свою поддержку Китаю.

Россияне и китайцы испытывают оптимизм по поводу развития двусторонних отношений, считая, что влияние эпидемии COVID-19 на китайско-российские отношения не значительно. Наблюдается тенденция к активизации общения между молодыми людьми обеих стран.

Опрос прошел в 11 городах: Пекин, Гуанчжоу, Харбин, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, Иркутск, Чита и Благовещенск. Он стал масштабным исследованием общественного мнения, которое провели одновременно в Китае и России. В обработке данных исследования было использовано 3061 заполненная анкета, среди них - 1531 из КНР и 1530 - из РФ.