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19.06.2020 01:57
Рубрика: Общество

Россияне смогут увидеть затмение Венеры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне увидят затмение Венеры. В пятницу, 19 июня, астрологическое явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны.

Фото: iStock
Ученые объяснили феномен Венеры

"Для каждой территории время будет разным. В Москве серп Луны начнет закрывать Венеру в 11:42, а в 11:47 ее полностью закроет. Венеру будет не видно примерно 35 минут. Этого не смогут увидеть жители юга европейской части страны и юго-востока Дальнего Востока", - со ссылкой на Московский планетарий пишет РИА Новости.

Специалисты уточнили, что с 22 июня Венера будет видна уже не в дневное время, а по утрам. А также напомнили о скором наступлении астрономического лета. 21 июня - это день с самым высоким Солнцем и самым долгим световым периодом в году. Его продолжительность в Москве составит 17 часов 33 минуты! В приполярных широтах Северного полушария в предстоящее воскресенье наступят долгожданные белые ночи, а в Заполярье - полярный день.

Общество Космос

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