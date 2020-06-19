Росстат рассказал, сколько россияне заработали в апреле

Среднемесячная начисленная заработная плата в апреле составила 49 306 рублей, увеличившись по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 1%. Такие данные содержатся в Информации о социально-экономическом положении России в январе-мае 2020 года, представленной Росстатом. Данные по заработной плате статистическое ведомство традиционно публикует с отсрочкой на один месяц.

При этом увеличение средней заработной платы по сравнению с январем 2020 года в апреле определено на уровне 6,7%.

Как следует из приведенной Росстатом таблицы, в марте средняя начисленная зарплата составила 50 948 рублей, и апрельское значение составляет 96,5% от того, что было в предыдущем месяце.

Традиционно самые высокие средние зарплаты отмечены в таких отраслях как добыча нефти и газа - 137 018 рублей, производство табачных изделий - 111 134 рубля, трубопроводный транспорт - 164 726 рублей, воздушный и космический транспорт 113 243 рубля, а также финансы и страхование - 117 345 рублей. Наиболее скромные оклады зафиксированы в производстве одежды - 20 412 рубля в среднем, производстве мебели - 21 959 рублей, гостиницах и общественном питании - 23 243 рубля.