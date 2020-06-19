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Текст:   Марина Трубилина 
19:07 19.06.2020

Росстат: Ввод жилья в мае упал на 25%

В мае в России было возведено 3,5 млн квадратных метров жилья. Это почти на четверть меньше, чем в мае 2019 года, сообщает Росстат.

В то же время это заметно больше, чем в апреле, когда ввод жилых домов упал до 63,5 % по сравнению с апрелем прошлого года.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Как будет выполняться национальный проект по жилью

В мае было введено в эксплуатацию 325 многоквартирных домов. Еще 12,6 тысячи жилых домов (без учета строений на садовых участках) было построено населением. Всего появилось 47,2 тысячи новых квартир.

В целом с января по май в стране было построено 21,2 млн квадратных метров жилья, на 12,7% меньше, чем годом ранее, когда было возведено 24,2 млн "квадратов". При этом только в январе ввод жилья превышал показатели прошлого года (на 14%), а в феврале и марте, еще до пандемии, домов вводилось примерно на 7% меньше, чем год назад.

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