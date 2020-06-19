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19.06.2020 09:57
Рубрика: Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкомат

Текст: Светлана Ментюкова

С начала лета за перевод любой суммы через банкоматы Сбербанка введен тариф в 1% от перечисляемой суммы. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу банка.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как сообщается, со 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам в устройствах самообслуживания банка. При этом, в банке заверили, что "в устройствах самообслуживания банка, проходит около 1% всех операций", а большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и "СМС-банк", где переводы до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

Издание напоминает, что в других крупных банках, таких как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, "Тинькофф" и других, внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, онлайн или через банкомат.

Ранее сообщалось, что в Системе быстрых платежей (СБП), куда с мая вступил и Сбербанк, бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей.

По данным Банка России, в 2019 году объем переводов денежных средств в рамках платежных систем составил 56,7 трлн рублей, 47,2% из которых пришлось на Сбербанк.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

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