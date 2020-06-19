Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты

Правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пониженный тариф, как пояснили в пресс-службе кабмина, будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Отмечается, что ранее такая скидка предоставлялась на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

Принятое решение повысит доступность поездок железнодорожным транспортом, считают в кабмине.