"Сочи" проведет двусторонку в случае отмены матча с "Ростовом"

Футболисты "Сочи" проведут двустороннюю встречу в случае отмены поединка 23-го тура Премьер-лиги с "Ростовом". Об этом информирует championat.com.

Как сообщил один из игроков сочинцев, это позволит соблюсти тренировочный график. Напомним, на неделе стало известно о шести футболистах "Ростова", у которых подозревают коронавирус. Из-за этого весь основной состав команды был отправлен на двухнедельный карантин. Таким образом, встречи "желто-синих" с "Сочи" и "Арсеналом" оказались под угрозой срыва.

Не исключено, что ростовчанам засчитают технические поражения в данных матчах. Что интересно - клуб с берегов Дона хочет отправить на противостояние с "Сочи" игроков 2003 года рождения.