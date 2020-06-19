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19.06.2020 01:17
Рубрика: Спорт

"Сочи" проведет двусторонку в случае отмены матча с "Ростовом"

Текст: Артур Нанян

Футболисты "Сочи" проведут двустороннюю встречу в случае отмены поединка 23-го тура Премьер-лиги с "Ростовом". Об этом информирует championat.com.

Фото: Официальный сайт "Спартака".
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Как сообщил один из игроков сочинцев, это позволит соблюсти тренировочный график. Напомним, на неделе стало известно о шести футболистах "Ростова", у которых подозревают коронавирус. Из-за этого весь основной состав команды был отправлен на двухнедельный карантин. Таким образом, встречи "желто-синих" с "Сочи" и "Арсеналом" оказались под угрозой срыва.

Не исключено, что ростовчанам засчитают технические поражения в данных матчах. Что интересно - клуб с берегов Дона хочет отправить на противостояние с "Сочи" игроков 2003 года рождения.

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