"Справедливая Россия" подготовила проект о повышении налогов для богатых

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лидера фракции Сергея Миронова.

В законопроекте предлагается оставить действующую ставку НДФЛ (13%) для граждан с доходами до 24 млн рублей в год. И повысить ее до 15% для тех, у кого доходы свыше этой планки, но не более 100 млн рублей.

Для граждан с еще большими доходами (но не более 250 млн) предложена ставка в 17%. Свыше этой суммы - 18%.

По оценке фракции, самые большие налоги должны распространяться на небольшую группу людей, чуть более 20 тысяч человек. "Сумма их доходов превышает четыре триллиона рублей, и благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит около 450 млрд рублей", - пояснил Миронов. А для среднего класса предлагаемый вариант, по его словам, будет "гуманным".

При этом людям с доходами ниже прожиточного минимума государство должно компенсировать суммы, потраченные на выплату НДФЛ, отметил он.