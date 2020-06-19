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19.06.2020 19:43
Рубрика: Власть

История должна быть предметом научных дискуссий, а не политизированных деклараций

Текст: Андрей Артизов (глава Росархива)
После декабрьского выступления президента Владимира Путина на саммите СНГ и в ответ на поручение, которое было дано в послании Федеральному собранию 15 января этого года, Росархив начал масштабный, на годы, проект по созданию коллекции архивных материалов, посвященных предыстории, ходу и окончанию Второй мировой и Великой Отечественной войн. Первая ее часть, почти две тысячи документов по 31 августа 1939 года включительно, уже выложена на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина. И мы продолжим публикацию.
Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Хотел бы подчеркнуть - это открытая информация. Надеюсь, что коллекция пополнится документами из американских, британских, французских, немецких, польских, чешских и других архивов. Ведь во всем мире тема Второй мировой войны - предмет очень внимательного, общего изучения.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
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И если у кого-то появятся документальные аргументы, что все было не так, как мы видим, расскажите о них. В тридцатые-сороковые годы прошлого века и даже после Первой мировой войны была очень популярна практика публикации "белых" и "черных" книг. Каждая страна обнародовала документы, которые объясняли ее позицию. Так вот обращаюсь к нашим польским оппонентам, которые заявляют, что в ответ на предложение Гитлера выслать евреев из европейских стран для начала в Африку посол Польши Липский не писал своему министру иностранных дел Бэку: "Я ответил, что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве" .

Опровергайте эти факты документами. Важно, чтобы были опубликованы архивы, которые дадут нам новую картину того, как началась война. Ведь аргумент "ты не прав, только потому что мне не нравишься" несерьезен.

Мне кажется, что мы давно прошли стадию восприятия прошлого на уровне чувств и эмоций, а не на уровне разума и фактов. Давайте вместе изучать прошлое. И российский президент к этому призывает. История должна быть предметом научных дискуссий и совместного уважительного изучения, а не политизированных деклараций. Хотелось бы до этого дожить. А Федеральное архивное агентство будет эту работу выстраивать, системно и последовательно рассекречивая оставшуюся (очень небольшую) часть пока еще недоступных документов о войне.

Власть Позиция Правительство Росархив Вторая мировая война Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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