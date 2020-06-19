Трамп назвал сроки самого высокого уровня ВВП в США

ВВП США в третьем квартале этого года станет самым высоким в истории человечества. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп.

"Вы видите, что все налаживается. С каждым месяцем мы поднимаемся все выше и выше. Третий квартал для американской экономики станет рекордным", - сказал политик в интервью газете The Washington Times.

При этом Трамп не указал, какого именно уровня достигнет ВВП страны. Президент США рассчитывает на восстановление американской экономики с целью переизбраться на предстоящих в ноябре выборах. Напомним, что ранее об уверенном восстановлении после экономического спада, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2, заявлял глава Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу. По его оценкам, речь идет об "экономическом росте на 20% в третьем и четвертом кварталах".