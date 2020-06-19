Трамп не исключил своего поражения на выборах из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих выборах главы государства он может проиграть только в случае, если будет голосование по почте. Проведенный таким образом процесс волеизъявления может привести к нарушениям закона, считает политик.

Трамп подчеркнул, что его соперники - демократы - обманывают, грабят и воруют. "Они не посылают бюллетени в некоторые области", - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопросы журналиста газеты The Washington Times.

Ранее Трамп не раз высказывался против голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за коронавируса SARS-CoV-2. Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.