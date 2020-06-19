Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над возможным снятием грифа секретности с материалов о так называемом "розуэлльском инциденте".

"Миллионы человек хотят отправиться туда (в Розуэлл) и посмотреть. Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно. Я подумаю о рассекречивании этой информции ", - сказал Трамп, чьи слова приводит AP.

В июле 1947 года в пустыне недалеко от американского города Розуэлл разбился воздушный шар ВВС США, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Местные СМИ ошибочно приписали внеземное происхождение этому загадочному объекту.