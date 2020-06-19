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19.06.2020,  
10:01
Текст:  Николай Грищенко

Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео

Произведенные иранскими ВМС пуски крылатых ракет по целям в северной части Индийского океана и Оманского залива показали на видео. Все морские надводные цели оказались поражены.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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На кадрах видео, как отмечает в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин, показаны комплексы береговой обороны и ракетные катера Ирана, которые запускают противокорабельные ракеты Nasr и Ghadir. Максимальная дальность стрельбы - до 300 километров.

Напомним, что в 2015 году ракеты Ghadir прошли модернизацию и получили новейшие системы навигации и позиционирования на местности. Первым получателем Ghadir стали ВМС Корпуса стражей Исламской революции. В церемонии передачи ракеты приняли участие министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан и главком ВМС адмирал Хабиболла Сайяри.

После учебных стрельб контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что Иран планирует приступить к производству сверхзвуковых ракет.

"В ближайшее время на повестке дня будет производство ракет с новыми турбовентиляторными двигателями, скорость которых в несколько раз превысит скорость звука", - цитирует иранского военачальника ТАСС.

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