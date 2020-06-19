В ЦИКе рассказали о порядке тестирования членов избиркомов на COVID-19

Вопрос о тестировании на наличие коронавируса членов избиркомов, работающих на голосовании по поправкам в Конституцию, регионы решают самостоятельно. Несколько из них уже заявили о намерении проверить всех сотрудников комиссий.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в пятницу напомнила, что изначально речь о полном тестировании не шла, но ЦИК и Роспотребнадзор предлагали охватить им как можно большее число членов избиркомов и наблюдателей. Соответствующие рекомендации были выпущены еще в середине мая.

За последний месяц ситуация с коронавирусом "значительно улучшилась", констатировала глава ЦИК. "Но в регионах она все-таки очень разная, поэтому мы и откорректировали эти рекомендации, в том числе в том, что касается тестирования. Но мы считаем, что это очень важно, мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто считаем, что это надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологической службами, исходя из ситуации", - пояснила Памфилова.

По ее словам, в нескольких регионах, например, в Севастополе, Дагестане и Марий Эл, предусмотрено полное тестирование членов избиркомов. В других субъектах проверят тех, кто работает в эпидемиологически неблагополучных районах и членов комиссий старше 60 лет.