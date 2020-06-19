В Госдуме назвали последствия снижения ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки поддержит оживление экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 1% - теперь она составляет 4,5% и находится на историческом минимуме.

Это решение Аксаков назвал логичным шагом в сторону смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции в мае до 3%. Оно подтолкнет банки к дальнейшему снижению ставок по коммерческим кредитам и поможет минимизировать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, заявил Аксаков. Ведь снижение ставки повышает спрос на заемные ресурсы со стороны бизнеса и населения.

Росту экономической активности вкупе с удешевлением кредитных ресурсов одновременно помогут и принятые меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии.

- С учетом того, что инфляция закрепилась ниже прогнозного диапазона на этот год, Банк России вполне может принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на следующем заседании, - считает Аксаков.