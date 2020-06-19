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19.06.2020 17:16
Рубрика: В мире

В Израиле оценили статью Путина о Второй мировой войне

Текст: Владимир Шилов
Макс Перельштейн. Фото: facebook.com/max.perelstein Макс Перельштейн. Фото: facebook.com/max.perelstein
Макс Перельштейн. Фото: facebook.com/max.perelstein

В Израиле будут использовать статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в работе с молодежью, передает ТАСС.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: ценность статьи Путина - в неопровержимых фактах о войне

Как заявил глава Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Макс Перельштейн в статье "содержатся очень верные обращенные мировому сообществу посылы на будущее".

"Уроки Второй мировой войны должны быть четко усвоены для того, чтобы трагедия такого масштаба не повторилась. Именно поэтому чрезвычайно важным становится в наши дни активное противодействие попыткам переписать историю", - констатировал Перельштейн. "Для нашей работы с молодежью соотечественников данная статья станет несомненным подспорьем, одним из базовых текстов", - сказал он.

В мире Ближний Восток Израиль Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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