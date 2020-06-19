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В новой версии "Ну, погоди!" Волк станет некурящим

Новости
    19.06.2020, 17:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новых эпизодах анимационного серии "Ну, погоди!", которых на "Союзмультфильме" пообещали 52, помимо введения свежих персонажей, случится еще одно важное изменение. А именно - недалекий хулиган Волк бросит курить.

Фото: youtube.com/ Царевны
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О столь ранее нехарактерной для антигероя черте информирует радиостанция "Говорит Москва".

Как рассказал в эфире радио директор студии Борис Машковцев, для современного зрителя "нужно использовать другие символы, чтобы передать необходимый образ персонажа". Поэтому в тех сериях, по которым сейчас придумываются сюжеты, Волк "не курит вообще ничего", конкретизировал Машковцев.

Проясняя, что дело тут даже не в самом факте курения чего-либо, а в том, "какую информацию о персонаже мы сообщаем через курение". То есть когда Волк вызывающе курил табачные изделия в оригинальном сериале, "это было нормальным явлением не только для общества" - курение Волка "зрителю сообщало определённую информацию" о нем.

Но если сейчас Волк будет курить, то, по мнению директора студии, "информация будет искажена".

"Сами зрители будут по-другому оценивать курение Волка вейпа, сигареты, трубки и прочего", - перечислил варианты нездоровой привычки Машковцев.

Он добавил: дабы донести суть образа Волка до современного зрителя, создателям "нужно использовать какие-то совершенно другие символы".

При этом директор не озвучил, что именно это за символы такие.

Премьера первых эпизодов посвежевшего до 3D мультсериала должна состояться в этом году.

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