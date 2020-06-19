В Перу мужчина получил счет за лечение от COVID-19 на 130 тысяч долларов

Клиника в Перу выставила вылечившемуся от COVID-19 пациенту счет на более чем 130 тысяч долларов. Из-за отсутствия мест мужчина не смог получить бесплатную помощь в государственной больнице, а состояние здоровья уже не позволяло затягивать лечение, сообщает радио RPP.

"Изначально предполагалось, что брат проведет в больнице две недели, но спустя четыре дня его перевели в отделение интенсивной терапии, где он оставался более 50 дней", - со ссылкой на сестру пациента Надию Вильчес пишет РИА Новости.

Мужчину уже готовят к выписке. Однако радость от выздоровления омрачило понимание предстоящего долга. Клиника выставила счет на 132 тысячи долларов, которые семье придется оплатить. Ранее сообщалось о том, что система здравоохранения Перу испытывает нехватку больничных мест и медицинского оборудования для лечения пациентов с COVID-19.