В столкновении на границе с Китаем пострадали 76 индийских военных

После столкновения с китайской армией в районе Восточного Ладакха медицинская помощь была оказана 76 индийским военнослужащим, передает ТАСС данные минобороны Индии.

Огнестрельное оружие в столкновении не применялось, потому ранения, как уточняется, не критичные: 56 человек смогут вернуться в строй уже через неделю, а остальные - через две недели. О пострадавших с китайской стороны не сообщается.

Напомним, что напряженная ситуация в районе реки Галван в союзной территории Ладакх между китайскими и индийскими военными длится уже несколько дней. Индийские источники сообщают о 20 погибших со своей стороны и не менее 45 - со стороны КНР.