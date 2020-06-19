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19.06.2020 14:29
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко приняла участие в чтении романа Шолохова о войне

Текст: Галина Мисливская

В преддверии Дня памяти и скорби - 22 июня - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во всероссийской акции, организованной музеем писателя Михаила Шолохова, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

22 июня москвичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы

В ходе акции под названием "Вместе с Шолоховым "Они сражались за родину" известные политики, представители культуры, искусства прочли главы из книги.

Валентина Матвиенко выбрала фрагмент, в котором говорится о размышлениях одного из главных героев - Николая Стрельцова - перед боем.

"Я очень хорошо помню роман и, когда мне предложили принять участие в акции, я уже знала, какой отрывок выбрать, - рассказала глава Совфеда. - Еще когда читала книгу в юности, меня поразило описание человека перед боем - его мысли о смерти, чувства, которые он испытывает в минуты "огромного внутреннего напряжения"... Читая эти строки, особенно остро ощущаешь войну в ее "человеческом" измерении".

Фото: Анатолий Егоров/Фотохроника ТАСС.
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Спикер СФ подчеркнула, что роман Шолохова не только о войне, но и о любви, о чувствах человека, которые он испытывает на фронте и в мирной жизни, о преодолении страха смерти.

"Разве не дорожат герои жизнью? Дорожат. Но сильнее оказывается ненависть к врагам, горечь отступления и желание сражаться за свой народ, за то, чтоб освободить от фашистов "бескрайнюю донскую степь" и всю захваченную фашистами землю", - отметила Валентина Матвиенко.

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