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19.06.2020 12:15
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 79% россиян за предоставление отцам отпуска после рождения ребенка

Текст: Владимир Емельяненко
Подавляющее большинство - 79 процентов россиян поддерживают идею о том, что предоставление папам недели оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в течение месяца после его рождения, укрепляет семью. Таковы итоги опроса ВЦИОМ к Международному дню отца, отмечаемого 21 июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще больше - 85 процентов граждан - выступают за возможность оплачиваемого отпуска до одного месяца в течение трех лет после рождения ребенка. 83 процента опрошенных считают, что положительно скажется на семье и введение отцовского капитала - дополнительной выплаты семьям при рождении третьего ребенка. Правда, при условии, что брак был нерушимым с появлением первенца.

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При этом меняется модель взаимоотношений между отцами и детьми. Так, 68 процентов участников опроса убеждены в том, что сегодня отцы стали чаще прислушиваться к точке зрения ребенка. Не согласны с этой точкой зрения 22 процента. Примерно такой разброс мнений в проблеме - интересуются ли жизнью своих детей отцы - 62 процента считают, что стали интересоваться больше, 30 процентов - меньше. При этом 59 процентов соглашаются с тем, что отцы стали чаще говорить о своей любви к ребенку, а 28 процентов не согласны с этим мнением. В целом отношения между отцами и детьми стали более доверительными, по мнению более половины - 57 процентов, менее доверительными - 33 процента.

Постепенно трансформируются в более демократичные и модели воспитания. Так, сегодня отцы реже проявляют строгость по отношению к своим детям. Это мнение 54 процентов опрошенных, в то время как 35 процентов "готовы с этим поспорить".

В чем едины участники опроса, так это в том, что отцы мало проводят времени со своими детьми. Правда, и тут мнения разделились почти поровну: 48 процентов признаются в том, что они мало бывают с детьми, 43 процента утверждают обратное.

Главные критерии хорошего отца, по мнению участников опроса, - материальное обеспечение семьи (36 процентов), обучение детей прикладным навыкам и передача знаний (35 процентов), обучение решать конфликты и находить решения (28 процентов), участие в образовании и выполнении домашних заданий (26 процентов), прививание навыков здорового образа жизни (25 процентов), интерес к личной жизни ребенка (24 процента), забота о физическом развитии (23 процента) и совместный досуг (20 процентов).

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