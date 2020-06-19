ВЦИОМ: Большинство россиян знают о существовании ЦИК и доверяют Памфиловой

Большинство россиян - 88% - знают о существовании Центральной избирательной комиссии РФ, а глава ЦИК Элла Памфилова вызывает у граждан в основном положительные чувства. К таким выводам пришли авторы исследования ВЦИОМ.

Наши соотечественники считают, что Центризбирком - это главный орган, обеспечивающий соблюдение избирательных прав граждан (36%), а каждый пятый (21%) придерживается противоположного мнения. При этом чаще о важной роли ЦИК говорили электорально активные граждане (43%), следует из опроса.

Кроме того, респонденты считают, что ЦИК РФ хорошо справляется со своими функциями - информирует россиян о самих выборах (75%), сообщает о дате (74%) и возможных способах голосования (73%), рассказывает об организации, о местах расположения участков (71%).

Элла Памфилова вызывает у 43% россиян скорее положительные чувства, среди тех, кто ходит на выборы, эта доля еще выше - 57%. Противоположного мнения придерживается 19%, 13% заявили о безразличии. Более половины заявили о доверии главе ЦИК РФ, 29% говорят об обратном.

Меры безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию, принятые из-за коронавируса, 66% опрошенных назвали достаточными, 14% - даже избыточными, лишь 11% считают, что санитарные правила должны быть строже. Среди значимых мер респонденты выделили обеспечение членов комиссии и избирателей средствами индивидуальной защиты, тестирование организаторов на коронавирус, соблюдение социальной дистанции и наличие возможности проголосовать не по месту регистрации.

При этом 82% опрошенных уверены, что люди будут приходить на избирательные участки по собственному желанию.