Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​

Заявление на эту теме спикер сделал в в интервью программе "Парламентский час" на канале "Россия 24".
Накануне Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала пересмотреть изменения, которые предлагается внести в ст. 79 Конституции, или отказаться от принятия данной поправки. Речь о закреплении за Россией права не исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Основному закону страны.
Поправка определяет приоритет российских норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, напомнил Вячеслав Володин. По его словам, решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать эту поправку, "еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути".
Спикер привел пример из мировой практики, доказывающий, что такая поправка нужна России.
- Недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа, - отметил глава нижней палаты. - И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела.
В России "противостоять подобным указаниям можно только приняв норму Основного закона, определяющую его приоритет", отметил Володин.
- В этой ситуации крайне важно поддержать поправки к Конституции, - резюмировал спикер. - Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля - это будет основной день, а в целях санитарной безопасности голосование стартует за шесть дней до этой даты.