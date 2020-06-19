Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​

Заявление на эту теме спикер сделал в в интервью программе "Парламентский час" на канале "Россия 24".

Накануне Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала пересмотреть изменения, которые предлагается внести в ст. 79 Конституции, или отказаться от принятия данной поправки. Речь о закреплении за Россией права не исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Основному закону страны.

Поправка определяет приоритет российских норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, напомнил Вячеслав Володин. По его словам, решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать эту поправку, "еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути".

Спикер привел пример из мировой практики, доказывающий, что такая поправка нужна России.

- Недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа, - отметил глава нижней палаты. - И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела.

В России "противостоять подобным указаниям можно только приняв норму Основного закона, определяющую его приоритет", отметил Володин.

- В этой ситуации крайне важно поддержать поправки к Конституции, - резюмировал спикер. - Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля -​ это будет основной день, а в целях санитарной безопасности голосование стартует за шесть дней до этой даты.