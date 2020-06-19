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19.06.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Восточный экономический форум-2020 отложили на год

Текст: Александр Проценко

Восточный экономический форум, запланированный на сентябрь 2020 года, решено перенести на следующий год.

XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году

Этот форум был учрежден указом президента в мае 2015 г. "в целях развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", но идею форума приписывают Юрию Трутневу, куратору Дальнего Востока в должности вице-премьера и полпреда президента. Открывая первое мероприятие ВЭФ в сентябре 2015 г., президент Владимир Путин заявил, что сам факт проведения форума - "это символ глубоких изменений, которые происходят сегодня на Дальнем Востоке", практическое выражение нашей политики, направленной на ускоренное, опережающее освоение этого региона".

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И действительно, первый же ВЭФ, как отчитывались организаторы, по числу участников оказался в четыре раза выше запланированного уровня: вместо 1 тыс. человек его посетили 4 тыс., из них 1470 человек - иностранцев. А год назад ВЭФ принял свыше восьми с половиной тысяч участников из 65 стран. Более 440 компаний работали на форуме на уровне глав, в том числе такие знаковые представители иностранного бизнеса как управляющий Japan Bank for International Cooperation Тадаси Маэда; президент, главный исполнительный директор Kinross Gold Corporation Пол Джонатан Роллинсон; председатель, директор-представитель, главный исполнительный директор JGC Corporation Масаюки Сато. Впервые гостями ВЭФ стали главы крупнейших японских компаний - Japan Airlines Co Ltd и Toyota Motor Corporation, а также глава южнокорейской государственной газовой компании Korea Gas Corporation г-н Чэ Хи Бон, одной из главных в мире компаний-импортеров СПГ.

На Форуме-2019 было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Экономика ВЭД

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