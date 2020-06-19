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19.06.2020 20:53
Рубрика: Общество

ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии

Текст: Александр Проценко
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что мир, возможно, вступил в новую фазу распространения коронавируса. Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. "Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока", - сказал глава ВОЗ. "Мир находится в новой и очень опасной фазе", - констатировал гендиректор.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Гебрейесус отметил, что больше всего страдают уязвимые люди, в числе которых беженцы. Это связано с тем, что они ограничены в доступе к нормальному жилью, водоснабжению, питанию, санитарии, услугам здравоохранения.

"Также вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома, - говорит глава ВОЗ. - Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики, - продолжил он. - Однако вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен". Поэтому Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства всех стран и все население планеты "сохранять крайнюю бдительность". В отсутствие у медицины надежных средств защиты от инфекции, глава ВОЗ рекомендовал "соблюдать меры предосторожности - безопасную социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить защитную маску, если это необходимо". Кроме того, страны должны продолжать проведение тестирования, активизировать выявление заразившихся коронавирусом, их изолирование, а также лечение всех заболевших.

Тем временем оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом сообщает, что на 19 июня в России уже третьи сутки подряд регистрируется менее восьми тысяч заболевших, и прирост инфицированных во многих регионах продолжает снижаться. При этом эксперты призывают быть бдительными к COVID-19.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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