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19.06.2020 09:43
Рубрика: Общество

Врач-диетолог дала совет, как правильно есть мороженое

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мороженое должно быть натуральным, а есть его нужно маленькими порциями. Такие рекомендации дала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

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Как сообщает врач, мороженое может послужить хорошим средством для закаливания горла. Для этого нужно есть мороженое медленно, небольшими кусочками, а при возможности не столько кусать, сколько слизывать его.

При этом само мороженое должно быть натурального цвета и запаха, для этого необходимо обращать внимание на состав продуктов и срок годности. Чем дольше продукт может храниться, тем больше в нем химических компонентов для "лежания".

Еще лучше, если мороженое произведено в том регионе, где человек живет, а не привезено за тысячи километров. Состоять мороженое может из молока или сливок, фруктов, ягод, орехов и других ингредиентов. Оптимальное количество - одна порция или один-два шарика мороженого.

Общество Ежедневник Образ жизни Медицина и здоровое питание

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