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19.06.2020 08:42
Рубрика: Общество

Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота

Текст: Алена Ларина

По запаху пота можно определить тяжелую болезнь, в частности, рак и не только.  Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Фото: iStock
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Она сообщила на телеканале "Россия 1", что нередко при онкологии человек начинает специфически пахнуть, по словам Скорогудаевой, от его тела может исходить "запах несвежего мяса".

Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке. Небольшая температура в течение длительного времени может указывать на онкозаболевание.

В то же время, к примеру, при заболеваниях почек и печени человек пахнет аммиаком, а от людей с диабетом исходит запах ацетона или прелых яблок, потому что при этом недуге формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон.

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