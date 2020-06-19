Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота

По запаху пота можно определить тяжелую болезнь, в частности, рак и не только. Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Она сообщила на телеканале "Россия 1", что нередко при онкологии человек начинает специфически пахнуть, по словам Скорогудаевой, от его тела может исходить "запах несвежего мяса".

Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке. Небольшая температура в течение длительного времени может указывать на онкозаболевание.

В то же время, к примеру, при заболеваниях почек и печени человек пахнет аммиаком, а от людей с диабетом исходит запах ацетона или прелых яблок, потому что при этом недуге формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон.