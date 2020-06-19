Врач рассказала, когда должна начинаться реабилитация после COVID-19

В большинстве случаев при легких формах новой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной пневмонией, выздоровление происходит​ в течение 3-4 недель. А если у пациента были какие-то хронические заболевания, то процесс выздоровления и полного восстановления может затянуться.

Поэтому реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией должна начинаться как можно раньше при любой тяжести заболевания, рассказала "Российской газете" заместитель генерального директора ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России (Чазовского кардиоцентра) Нана Погосова.

- Опыт нашего COVID-центра говорит в пользу именно этого подхода. Даже у пациентов, находящихся на кислородной поддержке в отделениях реанимации и интенсивной терапии, мы начинали проводить реабилитацию. Затем она продолжалась после перевода пациентов в палату. На первых порах проводилась дыхательная гимнастика, которая потом дополнялась посильной для пациентов​ лечебной физкультурой. Эти занятия приводили к очевидному увеличению сатурации (насыщения) крови кислородом.Так, до занятия сатурация​ у пациента могла быть 91%, а через 30 мин - уже 93%. Это очень значимо. Пациенты отмечали, что после каждой тренировки им становилось легче дышать и что они чувствуют они себя намного лучше, - рассказала Нана Погосова.

По ее словам, реабилитацию можно проводить и в амбулаторных условиях, и в условиях реабилитационного центра или санатория, если они работают по этому профилю. В рамках реабилитации у пациента обычно оценивается исходное состояние, в том числе дыхательная функция и ряд других показателей. Это необходимо для составления персонализированной программы реабилитации - ведь состояние у всех пациентов разное. "Реабилитация пациентов улучшает не только объективные показатели, но она имеет еще очень важный эффект - она существенно улучшает эмоциональное и психологическое состояние пациентов, их качество жизни",- подчеркнула доктор.​ ​ ​

Ранее заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в разговоре с "Российской газетой" отметил, что реабилитационная программа может включать оксигенотерапию, барокамеру, интервально-гипоксические тренировки, когда дышат воздухом, обедненным кислородом, нормальным и обогащенным кислородом. Медикаментозная терапия должна включать специальные отхаркивающие препараты. Используется поддержка сердечно-сосудистой системы, потому что при коронавирусе поражается и миокард. Если человек долго лежал, нужно разрабатывать мышцы и назначать лечебное питание.

-