Все федеральные музеи откроются до 16 июля

Он пояснил, что совместно с музейным сообществом было принято решение отказаться от единой даты открытия.
"Невозможно это сделать в условиях, когда регионы, даже две столицы, по-разному выходят из режима ограничительных мер. Договорились, что федеральные музеи будут открываться по готовности, но не позднее чем через один месяц после выхода сотрудников на работу", - сказал Алексей Мудров на прошедшей в ТАСС пресс-конференции.
Он также напомнил, что для сотрудников музеи открылись 16 июня, а значит не позднее 16 июля они должны открыться и для посетителей. При этом каждый музей сможет детально проработать свой план выхода из пандемии и максимально подготовиться к приему посетителей.
Напомним, что столичные музеи начали открываться для посетителей с 16 июня. Первыми свои двери раскрыли Московский музей современного искусства, "Гараж", Мультимедиа арт музей и Музей Москвы.