Все федеральные музеи откроются до 16 июля

Все федеральные музеи должны открыться для посетителей до 16 июля. Однако единой даты не будет даже в пределах одного города - музеи смогут открываться по мере готовности. Об этом сообщил врио директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексей Мудров.

Он пояснил, что совместно с музейным сообществом было принято решение отказаться от единой даты открытия.

"Невозможно это сделать в условиях, когда регионы, даже две столицы, по-разному выходят из режима ограничительных мер. Договорились, что федеральные музеи будут открываться по готовности, но не позднее чем через один месяц после выхода сотрудников на работу", - сказал Алексей Мудров на прошедшей в ТАСС пресс-конференции.

Он также напомнил, что для сотрудников музеи открылись 16 июня, а значит не позднее 16 июля они должны открыться и для посетителей. При этом каждый музей сможет детально проработать свой план выхода из пандемии и максимально подготовиться к приему посетителей.

Напомним, что столичные музеи начали открываться для посетителей с 16 июня. Первыми свои двери раскрыли Московский музей современного искусства, "Гараж", Мультимедиа арт музей и Музей Москвы.